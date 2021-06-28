Основатель и руководитель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер от коронавируса

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Георгий Мамиконов — основатель и руководитель группы «Доктор Ватсон» умер в в Москве в возрасте 76 лет от последствий коронавируса.

Максим Шеметов / ТАСС

«Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», — сообщила ТАСС пресс-секретарь группы Вера Воронина.

Группа «Доктор Ватсон», первоначально называвшаяся «Сюрприз», была создана в 1985 году. «Доктор Ватсон» исполняет попурри из советских (российских) и зарубежных песен в оригинальной аранжировке.

В Москве с начала июня растет число новых случаев коронавирусной инфекции. С 21 по 27 июня в городе, по словам мэра Сергея Собянина, были побиты рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по умерших от коронавируса.

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