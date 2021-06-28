ФАС занялась проверкой выросших цен на ПЦР-тесты

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет сообщения об увеличении цен на ПЦР-тесты.

«ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — цитирует «Интерфакс» сообщение антимонопольного ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о подорожавших ПЦР-тестах, в понедельник заявил, что «контроль в этой области осуществляет ФАС».

25 июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать решение проблемы необоснованного роста цен на ПЦР-тесты и затягивания получения их результатов. Глава Роспотребнадзора обратилась к Мишустину с просьбой дать поручения ведомству и ФАС провести проверки случаев подорожания тестов на коронавирус в клиниках.

Крупнейшие российские частные лаборатории в июне, писало РБК, заявили, что столкнулись с резким ростом запросов на ПЦР-тестирование и анализы на антитела. 25 июня сеть «Инвитро» оказалась вынуждена прекратить проведение тестов на антитела к коронавирусу из-за дефицита реагентов. В компании объяснили, что из-за повышенного спроса лаборатории были вынуждены перейти на круглосуточный режим работы и начать закупку нового оборудования. От проведения тестов на антитела компания отказалась до решения проблемы с дефицитом реагентов, примерно на неделю.

Записаться на бесплатное ПЦР-тестирование в городских поликлиниках, сообщает РИА Новости 28 июня, крайне сложно. В некоторых поликлиниках первые свободные слоты есть лишь через неделю, в других — через две.

С 28 июня для посещения ресторанов и баров в Москве необходим либо QR-код, подтверждающий прививку или перенесенный ковид, либо ПЦР-тест.

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