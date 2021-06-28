Директор филиала Anex Tour в Красноярске рассказала, что научила клиентов обманывать ПЦР-тест на коронавирус. Полиция начала проверку

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Полиция Красноярска начала проверку после того, как глава местного филиала туроператора Anex Tour Екатерина Семенова рассказала в инстаграме, что помогла клиентам с положительным результатом теста на COVID-19 получить отрицательный результат на тот же тест.

В полиции сообщили, что проверяют видеозапись с участием директора фирмы. На видео из сторис в инстаграме, которое распространили в соцсетях, Семенова рассказала, что помогла улететь в Египет туристам, которые получили положительный результат после теста на коронавирус. Использовав совет директора турфирмы, клиенты повторно сдали тест, получили отрицательный результат и улетели из России.

После того, как видео разошлось в интернете и на него обратили внимание СМИ, компания Anex Tour объявила, что откажется от работы с региональным представителем в Красноярском крае Екатериной Семеновой, сообщают «Открытые медиа». Представитель туроператора рассказал, что компания Семеновой работала с Anex Tour по франшизе; сейчас договор франшизы разорван.

Екатерина Семенова опубликовала в сторис в инстаграме новое видео, где прокомментировала случившееся. Она отметила, что клиники в Красноярске «несовершенны и многие дают ложноположительные результаты, несмотря на то, что у вас, например, стоит прививка». Семенова подчеркнула, что «изначально мы все прививаемся для того, чтобы можно было получить сертификат» о вакцинации и выехать в страны, куда пускают с прививкой от коронавируса, в том числе в Египет.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег