Бывший член ОНК Александр Ионов пожаловался на «Новую газету» в СК. Ранее по его доносу «Медузу» признали «иноагентом»

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Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов заявил, что обратился в Следственный комитет с жалобой на «Новую газету». Он просит защитить свои интересы в рамках статьи о клевете (128.1 УК РФ). Ионов также готовит гражданский иск к изданию.

Поводом для обращения Ионова, пишет он в фейсбуке, стала статья «Шекспир и Шуберт подрывают Россию», в которой утверждается, что он получал финансирование из США для своей организации «Антиглобалистское движение России».

В частности, со ссылкой на материал журналиста Дина Джонса говорится, что «движение получило „примерно $ 53 000“ (3,5 миллиона рублей по курсу того времени) на перелеты в Москву и обратно техасских и калифорнийских сепаратистов». Однако у самого Джонса в статье отмечалось, что это были средства из гранта президента РФ.

Помимо обращения в следственные органы, Ионов объявил, что проведет проверку «Новой газеты» на предмет соответствия закону об «иностранных агентах» «в рамках деятельности Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства». О создании такого комитета Ионов заявил в конце мая.

Александр Ионов стал широко известен весной 2021 года. После его жалобы в Роскомнадзор «Медузу» с рекордной скоростью признали «иностранным агентом». Также после обращения Ионова в России признали «нежелательной организацией» американский Бард-колледж.

Кто такой Александр Ионов

Познакомьтесь с Александром Ионовым — человеком, который написал донос на «Медузу», потребовав признать ее «иностранным агентом» Вам понравится его увлекательная биография

Кто такой Александр Ионов

Познакомьтесь с Александром Ионовым — человеком, который написал донос на «Медузу», потребовав признать ее «иностранным агентом» Вам понравится его увлекательная биография

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