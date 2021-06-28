Бывший член ОНК Александр Ионов пожаловался на «Новую газету» в СК. Ранее по его доносу «Медузу» признали «иноагентом»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов заявил, что обратился в Следственный комитет с жалобой на «Новую газету». Он просит защитить свои интересы в рамках статьи о клевете (128.1 УК РФ). Ионов также готовит гражданский иск к изданию.
Поводом для обращения Ионова, пишет он в фейсбуке, стала статья «Шекспир и Шуберт подрывают Россию», в которой утверждается, что он получал финансирование из США для своей организации «Антиглобалистское движение России».
В частности, со ссылкой на материал журналиста Дина Джонса говорится, что «движение получило „примерно $ 53 000“ (3,5 миллиона рублей по курсу того времени) на перелеты в Москву и обратно техасских и калифорнийских сепаратистов». Однако у самого Джонса в статье отмечалось, что это были средства из гранта президента РФ.
Помимо обращения в следственные органы, Ионов объявил, что проведет проверку «Новой газеты» на предмет соответствия закону об «иностранных агентах» «в рамках деятельности Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства». О создании такого комитета Ионов заявил в конце мая.
Александр Ионов стал широко известен весной 2021 года. После его жалобы в Роскомнадзор «Медузу» с рекордной скоростью признали «иностранным агентом». Также после обращения Ионова в России признали «нежелательной организацией» американский Бард-колледж.