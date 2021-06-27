В Туве в детском лагере произошла вспышка коронавируса. Более 70 человек изолировали

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Массовое заражение коронавирусом зафиксировано в детском оздоровительном лагере «Байлак», расположенном на берегу озера Чагытай в Туве, сообщает ТАСС.

По данным министерства здравоохранения республики, 66 детей и восемь сотрудников лагеря сдали положительный тест ПЦР после того, как ковид был выявлен у одного из отдыхающих. Всех заболевших изолировали в здании аграрного лицея для дальнейшего медицинского сопровождения.

В Роспотребнадзоре заявили, что лагерь работал с 75% наполняемостью, всего в нем находились 174 ребенка и 33 сотрудника. Перед началом работы лагеря весь персонал тестировали на коронавирус.

Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Согласно официальной статистике, в Туве зафиксированы более 16,2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 210 человек умерли.

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