Житель Ивановской области открыл стрельбу, убив одного человека и ранив двоих. Стрелявший задержан

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Обновление: Стрелявшего задержали сотрудники полиции. «Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления», — сообщило СУ СК России по Ивановской области.

В городе Кохма Ивановской области местный житель открыл стрельбу, ранив троих человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника. Один из пострадавших умер, в каком состоянии находятся двое других раненых — пока не уточняется.

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