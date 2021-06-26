Собянин: остановить пандемию сможет либо быстрая вакцинация, либо локдаун

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что остановить распространение COVID-19 сможет либо быстрая масштабная вакцинация, либо локдаун. «Другого никто ничего не придумал», — подчеркнул он.

«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», — цитирует РИА Новости выступление Собянина в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, если бы не было коронавируса, то Москва уже вышла бы из пандемии.

В Москве с начала июня резко растет число новых случаев заболевания ковидом, госпитализаций и пациентов, находящихся на аппаратах .

Ранее власти Москвы объявляли режим нерабочих дней с 12 по 20 июня, также были запрещены развлечения в парках, закрыты фудкорты в торговых центрах, а ресторанам и кафе разрешили в ночное время работать только навынос.

16 июня власти Москвы объявили о проведении обязательной вакцинации от ковида для работников государственных и частных предприятий некоторых сфер: торговли, общественного питания, транспорта, образования, ЖКХ, культурных и развлекательных мероприятий. С 28 июня в Москве посещение кафе и ресторанов разрешили только тем, кто вакцинировался или переболел ковидом. Остальным придется предъявлять результаты ПЦР-теста.

Локдаун в Москве действовал весной 2020 года. Тогда по городу было разрешено передвигаться только по специальным пропускам, нарушивших это правило штрафовали.

В Москве, по данным оперштаба на утро 26 июня, выявлено 8457 новых случаев ковида (всего в России за сутки заболели 21 665 человек).

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег