Бывший полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин приговорен к 22,5 годам за убийство афроамериканца Джорджа Флойда

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Суд объявил наказание бывшему полицейскому из Миннеаполиса Дереку Шовину, которого присяжные ранее признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Шовину назначено тюремное заключение сроком 22,5 года. Прокуратура просила о 30 годах лишения свободы, защита Шовина пыталась добиться минимального срока, предусмотренного законами Миннесоты, сообщает CNN.

Будут ли стороны обжаловать решение суда, пока неизвестно.

Президент США Джо Байден, комментируя решение суда, заявил, что удовлетворен приговором, сообщает ABC News.

Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года в Миннеаполисе после того, как его задержали полицейские. Смерть Флойда была признана убийством, а четверо сотрудников полиции, включая Дерека Шовина, стали фигурантами уголовного дела. Трое других полицейских, участвовавших в задержании Флойда, предстанут перед судом позднее.

Гибель Флойда стала причиной массовых выступлений против расовой дискриминации, известных как Black Lives Matter. Акции протеста в некоторых случаях перерастали в беспорядки и столкновения с полицией.

Все подробности дела об убийстве Джорджа Флойда

Суд присяжных признал полицейского виновным в убийстве Джорджа Флойда. Все, теперь расизм и полицейское насилие в США побеждены?

Все подробности дела об убийстве Джорджа Флойда

Суд присяжных признал полицейского виновным в убийстве Джорджа Флойда. Все, теперь расизм и полицейское насилие в США побеждены?

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