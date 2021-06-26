Американская разведка отчиталась о 144 неопознанных летающих объектах, обнаруженных за 17 лет

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Офис директора Национальной разведки США опубликовал отчет о неопознанных летающих объектах (НЛО), зафиксированных с 2004 по 2021 годы.

В отчете говорится, что всего за 17 лет было получено 144 сообщения о НЛО, о 80 из них информация поступила из нескольких источников наблюдения, включая инструментальные.

Никаких доказательств внеземного происхождения НЛО не получено, сообщают авторы доклада. Существуют, говорится в документе, несколько возможных объяснений. В некоторых случаях за неопознанные летающие объекты могли быть приняты природные атмосферные явления, в других — птицы, метеозонды, воздушные шары или любительские дроны.

НЛО также могут объясняться испытаниями образцов какой-либо техники, которые проводят американские компании в рамках засекреченных программ. Кроме того, такие объекты могут быть техникой, созданной Россией, Китаем или другой страной, а также негосударственными организациями.

Единого объяснения происхождения НЛО, подчеркивается в докладе, нет. Однако, сообщается в документе, очевидно, что такие объекты несут угрозу как авиасообщению, создавая помехи в воздушном пространстве, так и национальной безопасности, так как речь может идти о шпионаже за американским военными или о демонстрации новых технологий другими государствами.

Пентагон в августе 2020 года сообщил о создании рабочей группы для расследований случаев появления НЛО. Ранее оборонное ведомство США также обнародовало записи НЛО, происхождение которых так и не удалось установить.

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