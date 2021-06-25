В немецком Вюрцбурге преступник с ножом напал на прохожих. Погибли трое, шестеро ранены

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В центре города Вюрцбург в Баварии преступник с ножом напал на людей, убил троих и ранил еще шесть человек, сообщает немецкий таблоид Bild. Такие же данные приводит издание Main Post, ссылаясь на источники в полиции.

В полиции подтвердили, что в результате нападения есть погибшие и раненые, но точное число не назвали.

В полиции сообщили, что задержали подозреваемого, а данных о сообщниках нет. По данным Bild, нападавшего остановили выстрелом в ногу.

Район нападения оцеплен силами безопасности, но, как говорят в полиции, угрозы для жителей нет. На улицах остается много машин скорой помощи и полиции.

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