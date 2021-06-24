Во Флориде частично обрушился 12-этажный жилой дом. 99 человек числятся пропавшими без вести

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В пригороде Майами частично обрушился 12-этажный жилой дом, сообщает американский телеканал Fox.

Обрушение произошло ночью 24 июня. В результате погиб по меньшей мере один человек. Еще 99 человек, которые могли находиться в доме в момент обрушения, числятся пропавшими без вести.

Момент обрушения здания

Среди пропавших — родственники первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры, пишет The New York Times.

Около 35 человек были эвакуированы из уцелевшей части здания, еще двоих вытащили из-под завалов.

Поиски выживших продолжаются. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что спасатели «вступили в контакт» с некоторыми людьми, которые оказались под завалами.

Здание было построено в 1981 году. В нем было 136 квартир, 55 из них оказались разрушены. Причина обрушения здания пока неизвестна.

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