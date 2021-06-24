В Ленинградской области упал вертолет Ми-8. Погибли три человека

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В Гатчинском районе Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-8, сообщили «Интерфаксу» в главке МЧС по региону.

Разбившийся вертолет принадлежал Росгвардии. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Причины аварии неизвестны.

По предварительным данным Росгвардии, при крушении погибли три человека.

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