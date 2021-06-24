Умер советский диктор Виктор Балашов, объявивший о полете Гагарина в космос

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Советский и российский теле- и радиоведущий Виктор Балашов умер в возрасте 96 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение канала «Россия 24».

Евгений Стукалин / ТАСС

Балашов участвовал в Великой Отечественной войне и получил несколько ранений. После возвращения с фронта он начал работать на Всесоюзном радио и Центральном телевидении, вел в том числе передачи «Время» и «Голубой огонек».

12 апреля 1961 года именно Балашов первым озвучил в телевизионном эфире сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.

Балашов завершил карьеру на телевидении в 1996 году. После этого он продолжал работать на радио.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег