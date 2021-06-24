УЕФА отменил правило гостевого гола в еврокубках
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с сезона 2021/22 отменяет правило гостевого гола в еврокубковых турнирах.
Правило гостевого гола, действующее с 1965 года, гласило, что если общий счет забитых мячей по результатам двух матчей равный, победителем объявляется команда, игроки которой забили больше голов на поле соперника.
По новым правилам, в случае ничьей по итогам двух встреч будут назначаться два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия пенальти.
Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя отмену правила гостевого гола, заявил:
«Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды — особенно в стартовых матчах — от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени».
Поскольку голы на выезде больше не будут иметь дополнительного значения, их также уберут из критериев, использовавшихся при распределении мест в группах, когда две или больше команд набирали одинаковое количество очков. При этом их оставят в качестве дополнительного критерия для всех матчей группового этапа, если по другим критериям распределить команды нельзя (большее число голов на выезде во всех матчах группового этапа).