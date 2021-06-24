УЕФА отменил правило гостевого гола в еврокубках

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с сезона 2021/22 отменяет правило гостевого гола в еврокубковых турнирах.

Правило гостевого гола, действующее с 1965 года, гласило, что если общий счет забитых мячей по результатам двух матчей равный, победителем объявляется команда, игроки которой забили больше голов на поле соперника.

По новым правилам, в случае ничьей по итогам двух встреч будут назначаться два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия пенальти.

Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя отмену правила гостевого гола, заявил:

«Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды — особенно в стартовых матчах — от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег