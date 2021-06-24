На фестиваль «Жара» перестали пускать зрителей. На следующий день после открытия его начал проверять Роспотребнадзор

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Организаторы музыкального фестиваля «Жара», который проходит 23-27 июня в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в фейсбуке, что перестанут пускать зрителей из-за антиковидных ограничений.

В заявлении организаторов, которое приводит ТАСС, сказано, что «Жара» будет проходить без зрителей, «но вы все сможете присутствовать на фестивале — онлайн». Организаторы предложили обменять билеты на другие мероприятия — премию «Жара Music Awards» и фестиваль «Жара в Баку» в 2022 году.

Ксения Собчак, которая должна вести «Жару», написала в телеграме, что будет «ТВ-трансляция». «Работа ведущей в пустом зале? Ну что ж, такое первый раз — люблю экзотику», — добавила Собчак. Издание Super.ru сообщило, ссылаясь на организаторов, что «звездные гости на красной дорожке и в зале будут обязаны носить маски».

Вечером 23 июня, в первый день «Жары», телеканал РЕН сообщил, что «фестиваль собрал полный зал гостей», многие из которых были без масок, а фанаты у красной дорожки «не соблюдали требования по социальному дистанцированию».

В подмосковном управлении Роспотребнадзора сообщили, что фестиваль проверяют на соблюдение противоэпидемических норм. В ведомстве заявили, что в день открытия «Жары» посетители не соблюдали дистанцию и не носили маски. Зрителей без масок привлекли к административной ответственности. В Роспотребнадзоре добавили, что за нарушение антиковидных требований юрлицам грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

Первоначально фестиваль «Жара» планировался в Лужниках, но на фоне роста заболеваемости ковидом в Москве его перенесли в «Крокус Сити Холл». 18 июня «Открытые медиа», ссылаясь на колл-центр концертной площадки, сообщили, что «Жару» перенесут. Организаторы это опровергли, заявив, что «никто нам пока не отказывает в проведении мероприятия». При этом тогда на некоторые концерты перестали продавать билеты.

В Московской области с 24 июня запретили проводить мероприятия в помещениях, если зрителей больше 50, и на открытом воздухе, если их больше 500.

В июне из-за пандемии коронавируса отменили многие развлекательные мероприятия, в том числе фестивали «Нашествие», «Боль», «Дикая мята».

Фестиваль «Жара» — совместный проект бизнесмена Эмина Агаларова, основателя «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергея Кожевникова и Григория Лепса. Проходит с 2016 года.

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