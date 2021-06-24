Летного директора S7 задержали при продаже должности пилота за полтора миллиона рублей

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Летного директора S7 Airlines и ведущего пилота-инструктора авиакомпании задержали в Подмосковье по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении СК по Московской области.

Летный директор S7 был задержан с поличным 21 июня при получении полутора миллиона рублей за содействие в трудоустройстве одному из сотрудников авиакомпании. По неофициальным данным «Интерфакса» и ТАСС, речь идет о трудоустройстве на должность пилота лайнера нового поколения Airbus A320neo.

Ведущий пилот-инструктор S7 выступал посредником при получении взятки. В отношении него выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным ТАСС, он дал признательные показания. «Потенциальный покупатель должности пилота», как пишет агентство, проходит по делу свидетелем.

Airbus A320neo — узкофюзеляжные пассажирские самолеты семейства Airbus A320 со сниженным расходом топлива и уровнем шума. Airbus начала поставлять серийные A320neo в 2016 году. S7 Airlines получила первый такой самолет в 2017-м; до конца 2021-го ожидалась поставка еще девяти лайнеров.

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