Путин предложил Кадырову снова баллотироваться на пост главы Чечни
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах руководителя региона.
Такое предложение Путин сделал во время видеоконференции с Кадыровым, после того как тот заявил, что «как преданный пехотинец готов выполнить любой приказ».
По мнению Путина, при личном участии Кадырова «Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации».
«Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому, я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успеха», — сказал Путин.
Кадыров руководит Чечней с 2007 года. В 2016 году, во время последнего переизбрания, он получил 97,56% голосов избирателей при явке 94,8%.