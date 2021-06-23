Путин предложил Кадырову снова баллотироваться на пост главы Чечни

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Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах руководителя региона.

Такое предложение Путин сделал во время видеоконференции с Кадыровым, после того как тот заявил, что «как преданный пехотинец готов выполнить любой приказ».

По мнению Путина, при личном участии Кадырова «Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации».

«Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому, я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успеха», — сказал Путин.

Кадыров руководит Чечней с 2007 года. В 2016 году, во время последнего переизбрания, он получил 97,56% голосов избирателей при явке 94,8%.

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