В Подмосковье вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллеги. Девушки были в состоянии алкогольного опьянения

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В Пушкинском городском округе задержана вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве коллеги. Об этом сообщила агентству «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Утром 22 июня в помещении, где живут вожатые, было обнаружено тело 20-летней девушки с тремя ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержана 23-летняя вожатая, жившая с погибшей в одной комнате. Подозреваемая, сообщила Врадий, в момент преступления была пьяна.

Погибшая и подозреваемая, рассказала она, проходили в детском лагере студенческую практику. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время задержанной будет избрана мера пресечения.

По данным РИА Новости, убийство было совершено в детском оздоровительном лагере «Лесной лорд» в поселке Доброе. Источник агентства утверждает, что обе девушки выпивали спиртные напитки и между ними возник спор, кто лучший вожатый, в ходе которого одна из них ударила другую ножом.

Источник ТАСС, в свою очередь, рассказал, что пострадали обе участницы конфликта — одна от полученных ран скончалась, вторая — получила незначительные повреждения руки, когда выхватывала нож у соперницы.

По версии источника ТАСС, девушки не были знакомы до того, как приехали работать в лагерь. Дети, подчеркнул собеседник агентства, спали и ничего не видели.

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