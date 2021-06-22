В Петербурге более 250 пассажиров метро эвакуировали после аварии в тоннеле
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В петербургском метро вечером 22 июня произошел технический сбой, из-за чего несколько сотен пассажиров оказались заблокированы в тоннеле. Об этом сообщает «Фонтанка».
Около шести часов вечера по местному времени произошел пробой электрического кабеля в тоннеле станции «Парнас» на синей ветке метро. «Парнас» и три соседние станции закрыли. На место происшествия выехали глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков и начальник городского метрополитена Евгений Козин.
Из-за сбоя электропитания в метро пришлось эвакуировать пассажиров двух поездов, которые остановились в тоннеле между станциями «Парнас» и «Проспект Просвещения». Всего из тоннеля вывели более 250 человек. Никто из них не пострадал, заявили в петербургском метрополитене.
Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков объяснил аварию изношенностью оборудования и аномальной жарой в Петербурге. «К сожалению, изношенность инфраструктуры энергохозяйства такова, что при экстремальных температурных режимах, которые мы сейчас испытываем, энергосети не выдерживают», — сказал он.
В данный момент движение в петербургском метро восстановлено.