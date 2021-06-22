В Красноярском крае медведь напал на туристов. Погиб подросток

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16-летний подросток погиб в результате нападения медведя на туристов в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел 21 июня в национальном природном парке Ергаки возле озера Медвежье.

По сведениям СМИ, погибший был помощником в туристической группе из 13 человек. Он принес туристам провиант из соседнего населенного пункта, после чего отправился домой и пропал.

Двое туристов пошли на его поиски и вскоре обнаружили труп, рядом с которым сидел медведь. Хищник напал на туристов, ранив одного из них.

К месту происшествия были вызваны спасательные службы, которые эвакуировали группу с туристического маршрута.

Животное застрелили сотрудники природного парка.

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