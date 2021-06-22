В Чаде задержали группу российских туристов. МИД страны принес извинения

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Обновлено. Российское посольство получило от МИД Чада ноту с извинениями из-за задержания туристов. Как сообщили РИА Новости в диппредставительстве, россияне уже на свободе и ждут возвращения изъятых личных вещей и автомобилей.

Группа туристов из России, путешествовавшая по Африке в составе экспедиции «Мир наш», задержана в Чаде. Об этом стало известно из публикации в новосибирском ВК-паблике «Аст-54», чей администратор Виталий Полищук оказался среди задержанных.

Согласно сообщению, путешествие россиян началось 19 мая в столице Камеруна Яунде. Через неделю они добрались до столицы Чада Нджамены, где к ним присоединились еще пять человек, включая туристку из Литвы. 28 мая они выдвинулись в трехнедельную экспедицию по стране, маршрут которой был заранее согласован с МВД Чада.

Утром 15 июня россиян, остановившихся на ночевку в палатках в городе Файя Ларджо, задержали люди в военной и полицейской форме, вооруженные автоматическим оружием и резиновыми дубинками, говорится в паблике. Туристов доставили в полицейский участок, где у них конфисковали паспорта, телефоны, ноутбуки, камеры и навигационное оборудование.

После этого россиян доставили самолетом ВВС Чада в столицу, где разместили в гостинице La Residence Hotel NʼDjamena.

У российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов. По истечении трех суток, когда чадская сторона должна была, следуя протоколу, либо предъявить обвинения либо отпустить туристов — ничего не произошло. Задержанные все еще находятся в отеле и не имеют никакой информации о происходящем.

Среди задержанных туристов также оказался видеоблогер Алексей Камерзанов. О причинах и обстоятельствах задержания он написал на своей странице во «ВКонтакте» следующее:

Единственное, что мы смогли услышать от одного русскоговорящего генерала — то, что зона от Файя Ларджо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда это не проясняло изъятие наших документов и техники… Пока уже 6 дней никаких официальных новостей нет. Мы также сидим в отеле, без документов, без телефонов и без понимания того, что же с нами случилось и каковы перспективы.

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