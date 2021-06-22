«Тотальный диктант» оставили без президентского гранта. Организаторы акции считают решение политическим

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Фонд президентских грантов отказался выделить организаторам деньги на его проведение в 2022 году. Об этом в фейсбуке сообщила директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Проект запрашивал у фонда грант на 25 миллионов рублей при стороннем софинансировании в размере 97 миллионов рублей, сообщает «Тайга.инфо».

«Было это для нас неожиданным? Не очень. После диктанта этого года мы были готовы ко всему… Было ли это политическим решением? Я уверена, что да. За что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно», — сказала Ольга Ребковец.

Глава «Тотального диктанта» отметила, что Фонд президентских грантов финансировал просветительскую акцию с 2017 года и проект «очень зависел от фонда в инфраструктурной части».

«Поэтому все это нужно будет сокращать, искать необходимый минимум финансирования из других источников. Для команды 31 мая был последний рабочий день, кто-то продолжает работать в усеченном режиме», — рассказала Ребковец. Она пообещала, что «Тотальный диктант» в 2022 году состоится.

В ноябре 2020 года во время подготовки «Тотального диктанта-2021» Россотрудничество отказалось поддерживать просветительскую акцию и проводить ее в своих культурных центрах. Об этом стало известно после того, как автором текста диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский. Сам писатель говорил, что ведомство отказалось поддерживать проект из-за его политической позиции.

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