«Коммерсант» сообщил о работе правительства над программой по чипированию мозга. В Минобрнауки это отрицают

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Обновление. В Минобрнауки РФ опровергли ТАСС «информацию о программе по чипированию мозга». По данным ведомства, программу не финансируют, а в конце 2020 года «на уровне правительства» решили, что ее разработка нецелесообразна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в то же время сообщил, что ничего не знает об этой программе.

Правительство России по поручению президента прорабатывает программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021-2029 годы», которая среди прочего рассчитана на развитие технологии, позволяющей передавать в человеческий мозг информацию с внешних устройств.

Программу разработали Российская академия наук и МГУ, в марте ее утвердил президент Владимир Путин, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на содержание рабочей версии документа. Программу прорабатывают премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно. В Минобрнауки сказали, что проект находится в стадии начальной проработки.

«Коммерсант» отметил, что ученые в рамках программы станут разрабатывать технологию нейроинтерфейсов, которая позволяет напрямую управлять внешними устройствами, например, компьютером или экзоскелетом, посылая электрические сигналы мозга, которые превращаются в команды управления.

В рамках программы планируют создавать «интерфейсы «человек-техника» для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара», сказано в тексте проекта. Другие запланированные интерфейсы станут самостоятельно формировать цели, оценивать ситуации, прогнозировать их развитие и принимать решения.

Директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов сказал «Коммерсанту», что наиболее передовыми технологиями считаются интерфейсы, встроенные прямо в мозг человека.

По данным издания, федеральную программу оценивают в 54 миллиарда рублей. Деньги на нее планируют выделить из национальных проектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

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