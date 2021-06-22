Эстония разрешила въезд вакцинированным туристам из России

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Правительство Эстонии с 21 июня расширило возможности въезда для жителей стран, не входящих в ЕС, — в том числе для жителей России. Это следует из сообщения эстонского МИДа.

В Эстонию снова можно будет, при необходимости с визой, въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты.

Обязательна ли для въезда в Эстонию вакцинация какими-то определенными препаратами, власти страны не уточняют.

Иностранцы, сделавшие прививку, освобождаются от необходимости соблюдать 10-дневную самоизоляцию после въезда в Эстонию.

Раньше въезжать в Эстонию из стран, не входящих в ЕС, можно было только при наличии вида на жительство, для работы или учебы.

Авиасообщение между РФ и Эстонией пока не возобновлено. Но те, у кого есть разрешение на выезд из России через сухопутную границу и въезд в Эстонию, могут добраться до Таллинна на автобусе.

Ранее въезд для вакцинированных россиян открыли такие страны ЕС как Греция и Хорватия.

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