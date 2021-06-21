В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

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Правоохранительные органы Германии задержали гражданина РФ по подозрению в работе на российские спецслужбы.

В сообщении, опубликованном Генпрокуратурой Германии, говорится, что подозреваемый — Ильнур Н. — работал научным сотрудником в одном из немецких университетов.

С октября 2020 года по июнь 2021 года подозреваемый как минимум трижды встречался с сотрудником российской разведки. Как минимум дважды, сообщает Генпрокуратура, он во время этих встреч передавал информацию из университета, получая в обмен денежное вознаграждение наличными.

Дома и по месту работы задержанного прошли обыски, сообщила Генпрокуратура Германии, не став раскрывать пока другие подробности дела.

Обновление: По предварительным данным, речь идет об Ильнуре Нагаеве. До 18 июня он числился научным сотрудником кафедры инженерной механики университета города Аугсбург. Сейчас информация о нем с сайта университета удалена.

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