Умер поэт Александр Еременко
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Поэт Александр Еременко умер в возрасте 70 лет, сообщает Colta, не уточняя причин смерти.
Еременко, родившийся 25 октября 1950 года в деревне Гоношиха Алтайского края, был представителем метареализма — течения в поэзии 1970-1990 годов.
В середине 1980-х он вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу «метаметафористов».
Стихи Александра Еременко публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «Урал» и других.
В 2002 году он был удостоен премии имени Бориса Пастернака.
Последние годы жизни Еременко практически не публиковал новые тексты. Это, в частности, отмечал поэт Евгений Бунимович в эссе к 70-летию Еременко, опубликованном в «Новой газете».