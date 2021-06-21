Умер поэт Александр Еременко

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Поэт Александр Еременко умер в возрасте 70 лет, сообщает Colta, не уточняя причин смерти.

Еременко, родившийся 25 октября 1950 года в деревне Гоношиха Алтайского края, был представителем метареализма — течения в поэзии 1970-1990 годов.

В середине 1980-х он вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу «метаметафористов».

Стихи Александра Еременко публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «Урал» и других.

В 2002 году он был удостоен премии имени Бориса Пастернака.

Последние годы жизни Еременко практически не публиковал новые тексты. Это, в частности, отмечал поэт Евгений Бунимович в эссе к 70-летию Еременко, опубликованном в «Новой газете».

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