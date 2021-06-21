Умер основатель рок-группы I.F.K. Максим Галстьян
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Основатель и единственный бессменный участник российской рок-группы I.F.K., гитарист Максим Галстьян умер в Москве в ночь на 20 июня, сообщается на странице коллектива в ВК.
Как пишет «Афиша» со ссылкой на музыканта Романа Хомутского, причиной смерти Галстьяна стал ковид.
Галстьян основал I.F.K. (расшифровывается как Insect Flyin Killa) в 1994 году вместе с вокалистами Павлом «Паштетом» Филиппенко и Игорем «Чика Ди» Малашкевичем. За свою карьеру коллектив выпустил пять студийных альбомов. Музыканты играли на одной сцене с Motorhead, Rage Against The Machine, Clawfinger, Вiohazard, Soulfly, Rammstein и Red Hot Chili Peppers.
В группе также некоторое время выступала в качестве вокалистки виджей российского MTV Тутта Ларсен, которая с 1992 по 2000 годы была женой Галстьяна.
I.F.K. ездили в мировой гастрольный тур вместе с группой «Тату» в качестве сессионных музыкантов, в частности, выступали с ними на «Евровидении» 2003 года. В 2011 году Максим Галстьян также основал группу LaScala.