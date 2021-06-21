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Главврач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко написал в телеграме, почему согласился войти в первую пятерку федерального списка «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму.

Сомневался, что стоит и вообще мое. Сложно и в больнице работать, и в кампании участвовать. Да, уговорили. Коллеги-врачи в Москве и регионах; волонтеры, с кем вместе работали в красной зоне; много друзей, кто разные важные проекты для людей реализует, и, конечно, президент.

Проценко добавил, что опыт больницы в Коммунарке «пригодится, например, чтобы систему здравоохранения по всей России сделать столь же качественной, как в Москве».

Первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах объявил президент России Владимир Путин на съезде партии 19 июня. Денис Проценко рассказал, что согласился войти в список после звонка Путина. За несколько дней до того Проценко говорил, что не собирается баллотироваться, поскольку является врачом, а не политиком, и «не чувствует в себе законотворческого потенциала».

Помимо Проценко, в пятерку списка попали министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова и глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

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