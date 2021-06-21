Директор государственного телевидения в Чечне заявил, что готов убивать критиков Кадырова

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Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов публично выступил с угрозами в адрес критиков главы Чечни Рамзана Кадырова.

В видеозаписи, которую Ахмадов разместил в своем инстаграме, он говорит, что он — с Рамзаном Кадыровым и что враг Кадырова является его личным врагом или врагом чеченского народа.

«И если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем», — заявил Ахмадов (цитата по сайту « »).

Несколько дней назад Ахмадов подал иск в арбитражный суд Чечни с требованием удалить с YouTube издания «Проект» о женах Рамзана Кадырова. Претензии Ахмадова вызвало использование в расследовании кадров новостных сюжетов «Грозного». В «Проекте» подчеркивали, что такое использование не нарушает российского законодательства.

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