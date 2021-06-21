«АвтоВАЗ» планирует поднять цены. Новые модели Lada будут стоить от 1 миллиона рублей

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В ближайшие пять лет «АвтоВАЗ» собирается перевести свою продукцию в более высокий, чем сейчас, ценовой сегмент. Об этом, пишет «Коммерсант», заявил Николя Мор — президент компании и гендиректор по операциям Renault в России и СНГ.

На первом этапе, по словам Мора, стоимость новых моделей Lada будет начинаться от 1 миллиона рублей в нынешних ценах, далее — от 1,2 миллиона рублей. С учетом инфляции цены будут выше.

Как отметил Мор, автоконцерн «нацелен на рост доли рынка в денежном выражении, а не в объемном».

Сейчас, заявил гендиректор по операциям Renault в России и СНГ, цены на продукцию «АвтоВАЗа» начинаются от 570 тысяч рублей за Lada Granta. Это примерно 6 тысяч евро, подсчитал Мор. «В Европе уже очень давно нет ни одного автомобиля с такой ценой, от 7,5–8 тысяч евро стартуют», — сказал он.

Эксперты, опрошенные изданием, назвали неочевидным решение «АвтоВАЗа» выйти в сегмент более дорогих машин. Lada, предупредил Сергей Удалов из «Автостата», столкнется с трудностями, если будет позиционировать себя дороже Kia и Hyundai, минимальные цены на которые начинаются от 850–900 тысяч рублей.

Сейчас у «АвтоВАЗа» только одна модель базовой стоимостью выше 1 миллиона рублей — Lada Vesta Sport.

По данным на сайте автопроизводителя, по итогам 2020 года на долю продукции «АвтоВАЗа» приходилось 21,5% всех проданных в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

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