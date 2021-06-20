Во Флориде пикап наехал на участников ЛГБТ-прайда. Один человек погиб

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Один человек погиб и еще один пострадал после наезда автомобиля на людей перед началом ЛГБТ-прайда в городе Уилтон-Мэнорс во Флориде, США.

Как сообщает телеканал WPLG Local 10 News, вечером 19 июня белый пикап наехал на двух мужчин, стоявших рядом, после чего врезался в цветочный магазин. Полиция задержала водителя и допросила его, он заявил о несчастном случае.

Наезд совершил мужчина в футболке с эмблемой «Fort Lauderdale Gay Menʼs Chorus» — организации геев-музыкантов из города Форт-Лодердейл. И пострадавшие, и задержанный состояли в организации, рассказал ее представитель. По его мнению, случившееся не было атакой против ЛГБТ.

Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис, присутствовавший на мероприятии, рассказал, что водитель пикапа на несколько сантиметров разминулся с автомобилем члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц. Мэр считает, что это была преднамеренная атака против конгрессвумен и «террористический акт против ЛГБТ-сообщества». В полиции не комментировали характер инцидента.

Июнь традиционно считается главным периодом проведения гей-прайдов по всему миру.

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