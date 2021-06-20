В Москве полицейский покончил с собой в будке охраны у посольства Туркменистана

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Офицер МВД, дежуривший у посольства Туркменистана в Филипповском переулке в Москве, совершил самоубийство, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.

Полиция получила заявление о ранении сотрудника в пять утра 20 июня. Старший лейтенант полиции, находившийся на службе, покончил с собой в пункте постовой охраны у здания посольства. Его тело в будке охраны нашел дежурный комендант, сообщает анонимный телеграм-канал «112».

В тиктоке опубликовали видео, снятое у посольства после происшествия. На записи двое полицейских выломали дверь будки охраны, после чего один из них сказал по рации: «Открыли. Да. Пулевое ранение в голову».

Полиция начала проверку случившегося.

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