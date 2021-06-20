Умер один из создателей программы «Взгляд» Анатолий Лысенко

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Тележурналист, глава «Общественного телевидения России» Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ОТР.

Анатолий Лысенко Иван Гущин / ТАСС

Лысенко умер после продолжительной болезни, сказал представитель ОТР. Baza сообщает, что журналист болел коронавирусной инфекцией.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Лысенко, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Анатолий Лысенко — журналист, режиссер, продюсер, работал на телевидении с 1968 года. В конце 1980-х годов руководил программой «Взгляд». Лысенко рассказывал, что именно он предложил журналисту Владу Листьеву идею программы «Поле чудес», которую он подсмотрел на французском ТВ. С 1990 по 1996 год Лысенко был гендиректором ВГТРК. В 1990-е он также участвовал в создании телеканала «ТВ Центр» (сейчас ТВЦ). В 2012 году стал руководителем «Общественного телевидения России».

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