Путин объявил об обновлении системы оплаты труда медработников

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России изменят систему оплаты труда медицинских работников.

«Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», — сказал президент в обращении по случаю Дня медицинского работника.

Путин также сообщил, что почти 1,2 миллиона медработников получили , а всего государство направило на эти цели 350 миллиардов рублей. Путин отметил, что стимулирующие выплаты за работу с коронавирусом будут продолжены.

В конце мая «Коммерсант» сообщил, что министерство труда РФ разработало пилотный проект, по итогам которого в России планируют ввести новую систему оплаты труда медработников. С ноября 2021 года по март 2022 года медицинским работникам в станут платить зарплату, рассчитанную по новым принципам. Предполагается, что размер окладов будет зависеть от должности сотрудника и уровня экономического развития региона, при этом оклад нельзя сделать меньше нынешнего уровня.

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