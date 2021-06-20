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20 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вернулся в США после трехмесячного отсутствия.

Самолет с Антоновым приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в 11:50 по местному времени (18:50 мск), сообщает ТАСС. После этого посол отправится в Вашингтон.

Отношения России и США обострились после того, как американский президент Джо Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей».

После этого посла Анатолия Антонова вызвали для консультаций в Россию. С 21 марта дипломат находился в России. С 22 апреля посол США в РФ Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон — Россия попросила его об этом после введения очередных американских санкций.

16 июня после саммита Джо Байдена и Владимира Путина стало известно, что российский посол вернется в Вашингтон, а американский — в Москву.

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