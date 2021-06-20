Помощник Байдена предупредил о новых санкциях из-за отравления Навального

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США готовят новые санкции в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального, сообщил в эфире CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы готовим еще один пакет санкций, который применим в связи с этой ситуацией», — сказал Салливан. Он отметил, что Вашингтон введет санкции из-за использования химического оружия, когда поймет, что «бьет по нужным целям».

Джейк Салливан сделал такое заявление спустя четыре дня после встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, прошедшей в Женеве. После саммита Путин заявил, что, если США, как после его встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки в 2016 году, введут против Москвы новые санкции, это будет означать «очередную упущенную возможность».

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