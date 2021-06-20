Главврач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко не хотел баллотироваться в Госдуму. Но согласился после звонка Путина
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Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что согласился войти в федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму после звонка президента РФ Владимира Путина.
Сегодня утром (19 июня) поступил звонок от президента. Не секрет , что мы с ним были в «красной» зоне и мы знакомы. И именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды «Коммунарки» за полтора года может быть полезен на федеральном уровне. Я дал согласие.
Несколько дней назад, 15 июня, Денис Проценко сказал в эфире RT, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму. «Я врач, я не политик», — объяснил он, отметив, что ему не предлагали баллотироваться. «Я не чувствую в себе того потенциала законотворческого, пусть даже в области здравоохранения», — говорил Проценко.
19 июня президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России» предложил кандидатов в первую пятерку федерального списка партии на выборах в Госдуму. Это министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В первую пятерку не попал председатель партии Дмитрий Медведев.