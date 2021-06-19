Путин назвал кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах. Среди них не оказалось Медведева

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Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» предложил кандидатуры в первую пятерку федерального списка партии на предстоящих выборах.

По мнению Путина, в пятерку должны войти министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«На мой взгляд, этот список, первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые», — сказал Путин.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что эти пять фамилий — их совместное предложение с Путиным.

Большинство аналитиков ожидали, что федеральный список «Единой России» возглавит Медведев.

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