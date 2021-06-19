Писатель Слава Сэ умер от коронавируса

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В Риге умер писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ.

Солдатенко было 52 года. С 3 июня он находился в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом.

Солдатенко получил первоначальную известность как автор заметок в «Живом журнале», которые позже были изданы в виде книги «Сантехник, его кот, жена и другие подробности». Всего библиография Солдатенко насчитывает девять книг.

Солдатенко был сценаристом фильма «Джентльмены, удачи!» и мультфильма «Три богатыря: ход конем».

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