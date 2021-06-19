На выборах президента Ирана победил консерватор Ибрагим Раиси

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На выборах президента Ирана победу одержал председатель Верховного суда страны Ибрагим Раиси.

Голоса избирателей еще не подсчитаны до конца, но в штабе по проведению выборов уже сообщили, что Раиси поддержали как минимум 17,8 из 28,6 миллиона человек, принявших участие в выборах.

Все конкуренты Раиси уже признали свое поражение.

Раиси с 2019 года занимает пост председателя Верховного суда Ирана, до этого он был генеральным прокурором. Он участвовал в предыдущих президентских выборах и занял на них второе место, уступив Хасану Роухани.

Раиси — представитель консерваторов, поддерживающих жесткую линию в отношениях с Западом. Его избрание может осложнить восстановление с США.

Международные правозащитные организации обвиняют Раиси в преступлениях против человечности за его роль в массовых казнях противников иранского режима в 1988 году. Тогда были казнены несколько тысяч человек; Раиси был одним из четырех членов комитета, руководившего вынесением приговоров.

Раиси с 2019 года находится под американскими санкциями.

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