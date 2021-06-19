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На Лужнецкой набережной в центре Москвы загорелся склад пиротехники

Источник: ТАСС
Обновлено. Пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Четыре человека обратились за медицинской помощью.

На Лужнецкой набережной в центре Москвы произошел крупный пожар.

Возгорание произошло на складе пиротехники. Очевидцы сообщают о множественных взрывах.

Пожар на складе пиротехники в Москве
Meduza Project

Пожару присвоен третий ранг сложности, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Для тушения МЧС задействует авиацию.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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