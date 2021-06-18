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В США мотоциклист-экстремал погиб при попытке поставить мировой рекорд по самому длинному прыжку с трамплина

Источник: CNN

Мотоциклист-экстремал Алекс Харвилл разбился насмерть при попытке установить мировой рекорд по дальности прыжка на мотоцикле с трамплина. 

Инцидент произошел на репетиции перед началом шоу в городе Мозес-Лейк в американском штате Вашингтон, на котором Харвилл должен был прыгать на расстояние 107 метров перед тысячами зрителей. 

Во время тренировочного прыжка мотоциклист не долетел лишь несколько метров и ударился о склон земляной насыпи, на который должен был приземлиться. При этом с Харвилла слетел шлем, и его перебросило через руль. 

Харвиллу было 28 лет.

Харвилл пытался побить мировой рекорд, который в 2008 году установил австралиец Робби Мэддисон. Согласно Книге рекордов Гиннесса, он пролетел 106,98 метра.

Харвилл был профессиональным гонщиком по мотокроссу и каскадером. Он обладатель мирового рекорда по прыжку на мотоцикле с песчаного трамплина (90,69 метра), который был установлен в 2013 году.

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