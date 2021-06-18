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В США 19 июня сделали национальным праздником в честь отмены рабства

Источник: CNN

Президент США Джо Байден подписал закон, в соответствии с которым день 19 июня будет отмечаться как национальный праздник в честь отмены рабства.

19 июня 1865 года, за несколько дней до окончания Гражданской войны в США, в Техасе — одном из наиболее крупных рабовладельческих штатов — было объявлено, что все рабы становятся свободными. Формально президент Авраам Линкольн запретил рабство еще двумя годами ранее, но фактически тот указ исполнялся крайне непоследовательно.

Уже 19 июня 1866 года в Техасе появилась традиция празднования этого дня, после чего к ней начали присоединяться другие штаты. К настоящему моменту 19 июня было региональным праздником во всех штатах, кроме Гавайев.

Комментируя подписание закона, Байден заявил, что «великие державы не игнорируют самые болезненные моменты своей истории, а принимают их». 

Ранее за это решение проголосовали обе палаты конгресса: сенат принял его единогласно, палата представителей — 415 голосами против 14.

Новый праздник стал 11-м ежегодно отмечаемым федеральным праздником в США. В последний раз до этого новый праздник был учрежден в 1989 году — это был День Мартина Лютера Кинга.

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