В США 19 июня сделали национальным праздником в честь отмены рабства

19 июня 1865 года, за несколько дней до окончания Гражданской войны в США, в Техасе — одном из наиболее крупных рабовладельческих штатов — было объявлено, что все рабы становятся свободными. Формально президент Авраам Линкольн запретил рабство еще двумя годами ранее, но фактически тот указ исполнялся крайне непоследовательно.

Уже 19 июня 1866 года в Техасе появилась традиция празднования этого дня, после чего к ней начали присоединяться другие штаты. К настоящему моменту 19 июня было региональным праздником во всех штатах, кроме Гавайев.