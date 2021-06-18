В больницах Москвы запретили оказывать плановую медпомощь людям без прививки от ковида

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Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что временно «для безопасности пациентов» запретил оказывать , например, операции, людям, которые не сделали прививку от коронавируса перед госпитализацией.

Новые правила не затрагивают пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также пациентов с противопоказаниями к прививке.

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