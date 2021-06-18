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В больницах Москвы запретили оказывать плановую медпомощь людям без прививки от ковида

Источник: Департамент здравоохранения Москвы

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что временно «для безопасности пациентов» запретил оказывать плановую медицинскую помощь, например, операции, людям, которые не сделали прививку от коронавируса перед госпитализацией.

Новые правила не затрагивают пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также пациентов с противопоказаниями к прививке.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации. 

Департамент здравоохранения Москвы
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