В больницах Москвы запретили оказывать плановую медпомощь людям без прививки от ковида
Источник: Департамент здравоохранения Москвы
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Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что временно «для безопасности пациентов» запретил оказывать плановую медицинскую помощь, например, операции, людям, которые не сделали прививку от коронавируса перед госпитализацией.
Новые правила не затрагивают пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также пациентов с противопоказаниями к прививке.
Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации.