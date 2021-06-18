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Суд вернул в полицию протокол о пропаганде наркотиков, составленный на Юрия Дудя

Источник: МБХ медиа

Зюзинский суд Москвы вернул в полицию протокол о пропаганде наркотиков, составленный на журналиста Юрия Дудя.

Как следует из карточки дела на сайте суда, протокол поступил 10 июня и уже на следующий день его вернули в отделение полиции, где его составляли. На сайте не уточняются причины возврата, в суде «МБХ медиа» оперативно предоставить эту информацию не смогли. 

Административное дело на Дудя о пропаганде наркотиков было заведено из-за двух эпизодов шоу «ВДудь» с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и рэпером Алишером Моргенштерном. Максимальное наказание по вменявшейся Дудю статье — полтора миллиона рублей штрафа.

Протокол был составлен после того, как в полицию обратилась Лига безопасного интернета. Ее глава Екатерина Мизулина утверждала, что две экспертизы подтвердили факт пропаганды наркотиков. 

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