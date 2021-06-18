Путин наложил вето на закон о наказании для журналистов за цитирование СМИ, главный редактор которого не может быть привлечен к ответственности

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Президент РФ Владимир Путин отклонил поправки в закон «О СМИ».

Он не стал подписывать закон, согласно которому главный редактор или журналист должны отвечать за публикацию сведений, признанных ложными, порочащими честь и достоинство, ущемляющими права граждан или угрожающими здоровью детей, если речь идет о цитировании материала другого СМИ, главный редактор которого не может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.

В карточке законодательной инициативы на сайте Госдумы, на которую 18 июня обратило внимание РБК, указано, что закон отклонен президентом 15 июня.

Обновление: Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин наложил вето, так как у него «появились вопросы к некоторым частям этого закона — в частности, к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть, и уже этот закон будет дорабатываться осенью» (цитата по «Коммерсанту»).

В действующей редакции ответственность журналисты несут за цитирование сведений СМИ, которое не может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение.

Как пояснил ТАСС один из авторов законопроекта, первый замглавы думского комитета по информационной политике Сергей Боярский, изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ. «Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием», — заявил он.

Госдума приняла этот закон 19 мая, а Совет Федерации одобрил его 2 июня.

Путин пользуется правом вето раз в несколько лет. Предыдущий раз президент отклонял закон в декабре 2016 года. Тогда Путин не стал подписывать закон о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент обучающихся».

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