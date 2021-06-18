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Министерство сельского хозяйства предложило завозить мигрантов в Россию на чартерных поездах

Источник: Коммерсант

Министерство сельского хозяйства РФ и «Российские железные дороги» обсуждают запуск так называемых чартерных поездов для того, чтобы ввозить в Россию иностранных мигрантов для нужд агропромышленного комплекса, пишет «Коммерсант».

Вопрос организации перевозки рабочей силы из других стран на прошлой неделе обсуждали на совещании в министерстве, рассказал источник издания. В самом ведомстве подтвердили, что обсуждают с производителями и регионами подачу коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов.

С марта мигранты могут попасть в Россию только на самолетах, что увеличивает затраты производителей. По словам участников рынка, предприятия отрасли не ввозили мигрантов авиацией из-за дороговизны — один перелет в среднем стоит 80 тысяч рублей. На совещании в Минсельхозе говорили, что проезд в чартерном поезде должен стоить 12 тысяч рублей, рассказал источник «Коммерсанта».

В РЖД сообщили, что международные железнодорожные рейсы осуществляют в соответствии с решениями оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Пока компания не получала заявок на перевозку иностранных граждан на поездах.

Новые меры могут быть востребованы производителями овощей и плодов, но в ягодной отрасли, к примеру, уже сократили насаждения из-за нехватки рабочих рук.

Коммерсант

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