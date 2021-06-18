Авиасообщение России с Турцией возобновят с 22 июня. С 28 июня начнутся регулярные рейсы в США и Италию
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Авиасообщение между Россией и Турцией будет возобновлено с 22 июня. Об этом по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова сообщила, что также принято решение с 28 июня возобновить авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.
В Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию будет увеличено количество авиарейсов.
Обновлено. Ограничение авиасообщения с Танзанией продлено до 19 июля.
Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в этой стране: тогда там регистрировались 55-60 тысяч случаев заболевания ежедневно. Сейчас в Турции каждый день заболевает 5-6 тысяч человек, в России 18 июня было зафиксировано 17 262 случая.