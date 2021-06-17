В общежитии СПбГУ прошел обыск у журналистки Sota Ники Самусик. Она является подозреваемой по делу о перформансе со стрельбой на Красной площади

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Ранним утром 17 июня в Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели обыск в общежитии Санкт-Петербургского государственного университета у 19-летней журналистки Sota Ники Самусик.

По сведениям издания, в ходе обыска были изъяты «плакаты с одиночных пикетов, SD-карта и старый телефон». «Обыск прошел в отсутствие Самусик, так как она находится на практике в другом городе», — пишет Sota.

Нику Самусик задержали 11 июня на Красной площади — в том момент она снимала перформанс Павла Крисевича, который сымитировал самоубийство, «выстрелив» себе в голову. Таким образом он выражал протест против ущемления свободы выражения мнения в России.

В отношении Крисевича возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Он арестован сроком на два месяца. Самусик проходит по делу в статусе подозреваемой. Журналистка провела двое суток в изоляторе временного содержания, но затем суд не стал назначать ей меру пресечения и отпустил из-под стражи.

Издание Sota опубликовало открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование Ники Самусик, вернуть ей украденную технику и выплатить компенсацию.

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