«Проще плыть, чем идти». Глава Крыма осмотрел затопленную Керчь на лодке. За ним плыли трое сотрудников МЧС

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Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в город Керчь, который пострадал от прошедших ночью сильных дождей. Видео его визита показало РИА Новости.

На записи Аксенов с сопровождающими плывет по затопленному городу на моторной лодке. За лодкой плывут три человека. Это сотрудники МЧС, которые следуют к городской больнице, пишет РИА Новости. Советник Аксенова пояснил агентству, что «воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти».

Глава Крыма едет на лодке по Керчи. Его преследуют пловцы Meduza

Обновлено. Пресс-секретарь главы Крыма Анна Ченская подтвердила изданию «Подъем», что Аксенов приехал в Керчь осматривать район подтопления. При этом Ченская заявила, что не знает, кто плыл за лодкой Аксенова на видео.

Ночью 17 июня в Крыму прошли сильные дожди, вызвав подтопления. В Керчи подтопило более 200 жилых домов, центр города и больница остались без электричества, сообщает ТАСС.

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